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Ryanair договорилась с ирландским профсоюзом пилотов о прекращении забастовок

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бюджетная авиакомпания Ryanair и ирландский профсоюз пилотов Forsa достигли соглашения, которое может положить конец забастовкам летного состава и предотвратить отмену тысяч рейсов, сообщает Sky News.

"После 22-часовой сессии переговоров, которая началась в среду утром и завершилась в четверг утром, между Forsa и Ryanair было достигнуто соглашение в относительно конфликта с пилотами, - говорится в заявлении профсоюза. - Теперь предлагаемое соглашение будет направлено на голосование пилотам с рекомендацией о его принятии".

При этом Forsa попросила координатора переговоров Кирана Мулви не делать публичных заявлений, пока проходит голосование.

Ryanair также подтвердила подвижки в переговорном процессе. При этом детали соглашения не разглашаются.

Ранее в этом месяце пилоты Ryanair провели забастовки в пяти странах (Ирландия, Германия, Швеция, Бельгия и Нидерланды), в результате чего были отменены около 400 рейсов по всей Европе - не состоялся каждый шестой из запланированных на этот день перелетов, это повлияло на планы примерно 55 тыс. пассажиров.

Эта забастовка, вызванная недовольством условиями работы и оплаты, стала самой масштабной в истории авиакомпании.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

Котировки акций Ryanair на торгах в четверг в Дублине подскочили более чем на 7%. Капитализация компании составляет около 15,4 млрд евро.

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Теги: Ryanair

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