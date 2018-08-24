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ВЭБ в августе выкупил собственные евробонды объемом около $100 млн

Есть обновление от 21:39

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) в августе 2018 года осуществил выкуп собственных еврооблигаций номинальной стоимостью $98,9 млн (эквивалент на дату выкупа 6,5 млрд рублей). Об этом сообщается в отчете госкорпорации по МСФО за первое полугодие.

О евробондах какого выпуска идет речь, в отчете не уточняется. В настоящее время в обращении находятся долларовые выпуски госкорпорации с погашением в 2018, 2020, 2022, 2023 и 2025 годах.

Евробонды ВЭБа нервно отреагировали на недавнее усиление санкционного фона, но в начале этой недели их доходность начала корректироваться. Рынок не исключал, что такая динамика может быть вызвана покупками со стороны самого ВЭБа - в частности, на такую возможность обращал внимание директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов.

ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и Евросоюза, которые не позволяют ему привлекать новое финансирование на внешнем рынке.

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Теги: Внешэкономбанк, ВЭБ

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