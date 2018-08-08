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США осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"

Речь может идти о снижении уровня дипотношений и запрете на полеты "Аэрофлота" в США

США осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти США намерены ввести второй пакет ограничительных мер против РФ осенью 2018 года в ответ на события в Солсбери, если не получат убедительных гарантий того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие, сообщает в среду телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя госдепа.

"Второй пакет санкций, более болезненный, будет введен через три месяца (после первого этапа - ИФ), если Россия не предоставит убедительные заверения, что не будет использовать химоружие в будущем и согласна на "локальные проверки" со стороны ООН. Эти условия, скорее всего, не будут выполнены", - отмечает NBC.

"Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта", - сообщил источник каналу.

Канал также сообщил, что первый пакет санкций США против РФ, связанных с инцидентом в Солсбери, может не оказать существенного воздействия, так как во многом будет дублировать уже существующие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Санкции вступят в силу "примерно 22 августа".

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Теги: США, Россия

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