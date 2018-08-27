Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство экономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов для наилучшего "раскрытия социально-экономического потенциала территорий" за счет экономической специализации этих регионов, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что сейчас в России уже выделены два таких региона - Дальний Восток и Северный Кавказ. Предложение о создании еще 12 содержится в доработанном Минэкономики проекте "Стратегии пространственного развития", который будет внесен правительство уже в сентябре. Так, к выделяемым регионам, которые в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением, предлагается добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Эти макрорегионы предполагается выделять на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов, в каждом из таких макрорегионов должен быть крупный центр экономического роста, а также объекты инфраструктуры для выхода к международным рынкам или основным транспортным коридорам. Ожидается, что уже к 2025 году экспорт увеличится на 30%.

"Коммерсантъ" отмечает, что против предложения Минэкономики уже выступил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он считает, что формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов ослабит интеграцию и усилит проблемы развития сибирских регионов. Кроме того, он предупреждает, что предложения министерства "закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток".