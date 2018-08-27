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В комитете Совфеда поддержали идею разделить Россию на 14 макрорегионов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников поддерживает инициативу Минэкономразвития о делении России на макрорегионы, но считает дискуссионным вопрос об их количестве.

"Я идею всячески поддерживаю. Здесь по-разному можно считать, сколько может быть таких образований. Может быть, 14 - это мало, может быть, немножко больше возникнет, потому что наверняка крупные национальные образования типа Якутии, Татарстана, Башкирии, не захотят, да их и не надо ни с кем соединять", - сказал Калашников "Интерфаксу".

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Как пишет в понедельник "Коммерсантъ", Минэкономики в доработанной "Стратегии пространственного развития" предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов - по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа. Как отмечает издание, макрорегионы вроде Енисейского и Байкальского предложено формировать с учетом "сложившихся социально-экономических связей". По данным "Ъ", с предложенным делением не согласен полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который в письме в правительство настаивает на создании в Сибири единого макрорегиона вместо предложенных трех.

По мнению сенатора, необходимо объединять однотипные регионы, связанные между собой кооперацией.

"Бессмысленно решать проблемы на уровне маленькой области, когда рядом точно такие же маленькие области. Понятно, что это не просто сокращение управленческого аппарата, а это действительно создание единого народнохозяйственного комплекса, более крупного хозяйства. Поэтому я инициативу Минэкономразвития поддерживаю", - отметил Калашников.

При этом он подчеркнул, что при делении на макрорегионы нужно будет учесть целый ряд факторов, в частности национальный. "Потому что национальные экономики более экономически изолированы, чем регионы, например, в центральной России", - сказал сенатор.

По мнению Калашникова, своей инициативой Минэкономразвития открывает дискуссию по вопросу макроэкономического деления, в том числе относительно Сибири.

"Дело в том, что нужно учитывать и территориальное распределение производительных сил. Если мы возьмем Красноярский край, то он сам по себе огромный конгломерат. И здесь нужно серьезно обсуждать, стоит его с Иркутской областью объединять или нет. Нужно исходить не из политических хотелок, а из экономической целесообразности. Объединять можно только или однотипные модели хозяйствования, или взаимодополнительные. Объединять ради дополнения - это бессмысленно, мы потеряем управление, тем более, когда речь идет о больших территориях, если, например, брать Сибирь", - считает сенатор.

Результатом подобных преобразований, по мнению Калашникова, станет, в частности, повышение эффективности экономически слабых регионов.

"КПД один. У нас есть хорошие области, эффективные, и менее эффективные. Произойдет определенное усреднение, то есть мы подтянем менее эффективные. У нас менее эффективных значительно больше, чем высокоэффективных, поэтому в целом экономика вырастет. Ну а самое главное, мы ведь можем и не потерять лидерские позиции соответствующих регионов, а сделать их драйверами роста", - полагает он.

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Теги: Совет Федерации, Минэкономразвития

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