Нефть Brent стабилизировалась на уровне $75,82 после недельного скачка

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в понедельник после существенного скачка как по итогам предыдущей сессии, так и прошлой недели в целом.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $75,82 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $1,09 (1,46%).

Цена фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $68,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,89 (1,31%) - до $68,72 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 5,6%, подъем был отмечен впервые за четыре недели. В случае WTI недельный рост цены, составивший 5,4%, был зафиксирован после семи недель непрерывного падения.

Поддержку рынку оказали опубликованные вечером в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США.

Количество таких установок уменьшилось за неделю на 9 единиц - до 860 штук, сообщила Baker Hughes.

"Сокращение числа буровых установок и отмеченное ранее снижение запасов нефти в США поддерживают рынок на фоне сохраняющихся опасений ослабления спроса на нефть в связи с торговым спором Вашингтона и Пекина", - отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Corp. Стивен Иннес.

"Фактором поддержки рынка также остаются санкции, которые США готовятся ввести в отношении нефтяного сектора Ирана", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Оптимизм трейдеров в отношении спроса на нефть поддержали сигналы того, что США близки к заключению торгового соглашения с Мексикой, условия которого обсуждаются уже почти год.

В минувшую субботу американский президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что в скором времени "важное соглашение с Мексикой" может быть достигнуто.