Акции "НОВАТЭКа" обновили максимум на повышении рекомендаций банком JP Morgan

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа" утром в понедельник подскочили на 4% и обновили исторический максимум на новостях, что банк JP Morgan повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" со $120 до $190 за штуку, а также рекомендацию до "покупать", о чем сообщило агентство Bloomberg.

На "Московской бирже" акции "НОВАТЭКа" к 10:25 выросли до 1056,11 рубля (+4,2%), объем торгов превысил 184,77 млн рублей.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $153,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг - около $157 за штуку.