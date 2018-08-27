Акции "ФосАгро" обновили максимум с мая на новостях от FTSE

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Акции "ФосАгро" утром в понедельник обновили максимум с мая после известий, что индексный провайдер FTSE по итогам полугодового пересмотра заменил глобальные депозитарные расписки (GDR) "ФосАгро" на локальные акции.

На Московской бирже акции "ФосАгро" к 11:19 выросли до 2461 рубля (+1,5%) при объеме торгов 31,5 млн рублей.

Как сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, провайдер FTSE исключил из своих индексов акции "Мечела" (акции выросли на 1,9%), "Группы ЛСР" (-0,3%) и "Новороссийского морского торгового порта" (+0,5%), но для рынка самым большим изменением стала замена GDR "ФосАгро" на акции. Это может привести к оттоку $50 млн из GDR "ФосАгро" и притоку $47 млн в акции этой компании, считает аналитик.