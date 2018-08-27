Рубль подешевел к доллару и евро на фоне новых антироссийских санкций США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно повышаются на Московской бирже в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине после сильного роста по итогам предыдущих торгов на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей".

Курс доллара составил 67,21 руб. в 15:00 по московскому времени, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,28 руб., поднявшись на 32,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 26,29 копейки - до 72,25 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 39,48 копейки, до 67,3963 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,43 копейки, до 78,2269 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, так как участники рынка почти не отреагировали на вступление в силу нового пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры США в отношении России связаны с мартовскими событиями в британском Солсбери и включают два блока. Первый блок санкций предполагает запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Определенную поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат, приходящихся на 27-28 августа. В понедельник, 27 августа, компании-экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 августа, - налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце превышает 1,3 трлн рублей.

Нефть эталонных марок стабильна в понедельник после резкого роста на минувшей неделе. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 увеличилась на 0,03% - до $75,48 за баррель. Цена фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,01% - до $68,71 за баррель. На прошлой неделе стоимость Brent подскочила на 5,6%, WTI - на 5,4%.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в понедельник является отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, указавший на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США. Количество таких установок уменьшилось за неделю на 9 единиц - до 860 штук, сообщила Baker Hughes в пятницу.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывают ожидаемые санкции США против нефтяного сектора Ирана. Разные эксперты оценивают потенциальное сокращение экспорта нефти из страны после введения санкций в 500 тыс. - 1,5 млн баррелей в сутки.

"Первый пакет новых санкций, как и ожидалось, не содержал никаких сюрпризов, а также прямых угроз для финансовой системы. Получив наконец-то информацию о санкциях, которые инвесторы ожидали еще с 22 августа, рынок перевел дух и практически никак не отыграл данное событие против рубля. Поэтому, несмотря на то, что санкции вступили в действие с сегодняшнего дня, в нынешнее ослабление рубля данный фактор если и вносит, то лишь минимальный вклад, а основное давление исходило от глобальных покупок доллара на внешних рынках. До конца недели внутренний налоговый фактор постепенно сойдет на нет, поэтому рассчитывать на укрепление рубля в сторону 67 руб. за доллар возможно лишь в случае глобального улучшения аппетита инвесторов на рынках emerging markets. В то же время некоторое затишье после ввода нового пакета санкций может продлиться совсем недолго, и с сентября риски новых санкций снова выйдут на первый план", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В понедельник, 27 августа, вводится в действие первый раунд санкций со стороны США за использование химоружия, однако с точки зрения санкционной истории гораздо большее значение имеет обсуждение в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ, начавшееся на прошлой неделе, но, вероятно, данная история будет достаточно долгоиграющей (лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл на прошлой неделе заявил, что из-за загруженности Сената голосование по законопроекту состоится не ранее октября). Ближайшие два дня будут отмечены пиком налоговых выплат в РФ: сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, завтра - налог на прибыль. Суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 830 млрд рублей", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

"Приостановка покупки валюты Центробанком для Минфина до конца сентября активизировала присутствие экспортеров на рынке, которые конвертируют валюту в рубли в преддверии уплаты крупных налогов в понедельник. Тем не менее, эта поддержка рубля выглядит краткосрочной. Фактически рубль остается один на один с продолжающейся тенденцией выхода нерезидентов с рынка ОФЗ под угрозой второго пакета санкций США к РФ. Динамика нефтяного рынка по-прежнему выглядит вторичной. Отношение инвесторов к развивающимся рынкам остается умеренно негативным из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем, а также на фоне уверенной риторики Федрезерва. Таким образом, наиболее вероятным выглядит сценарий постепенного роста курса доллара к рублю", - указал аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 7,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,45%, 7,61% и 7,62% годовых соответственно.