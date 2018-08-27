В мире Война санкций

Новые американские санкции против России вступили в силу

Есть обновление от 10:28

Это первый пакет ограничительных мер, которые США вводят против России из-за отравления в Солсбери

Новые американские санкции против России вступили в силу
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Санкции, введенные США против РФ из-за мартовского инцидента в Солсбери, вступили в силу. Госдепартамент опубликовал документ о новых санкциях в Федеральном реестре США еще прошлой неделе, однако вступили они в силу лишь утром 27 августа.

Это первый пакет санкций, которые вводятся против России в связи с отравлением в британском Солсбери. Он включает ряд запретов в военной сфере (на продажу оружия, на экспорт товаров и технологий двойного назначения, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности технологий), а также запрет на оказание внешней помощи Москве - в частности, в рамках закона "Об иностранной помощи" от 1961 года (кроме гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства).

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета США откажутся от выдачи России любых кредитов.

В то же время санкции не будут распространяться на сотрудничество стран в космосе.

В начале месяца Госдепартамент США объявил о намерении ввести два пакета санкций против России: первый в конце августа, второй в ноябре. Второй блок, как ожидается, будет "более болезненным": он может включать в себя снижение дипотношений, приостановку полетов в США российской госкомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Санкции могут быть реализованы, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Ранее в МИД РФ заявляли, что США получат адекватный ответ в случае введения новых санкций.

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Теги: США, Россия

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