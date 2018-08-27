"Газпром" в рамках "Турецкого потока" установил мировой рекорд по морской укладке газопровода

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" установил рекорд по скорости укладки газопроводов в рамках проекта "Турецкий поток".

"26 августа в рамках реализации проекта "Турецкий поток" судном Pioneering Spirit был достигнут новый мировой рекорд по морской укладке газопроводов - 6,27 км в сутки, говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка магистрали предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского. "Газпром" рассматривает оба варианта продолжения "Турецкого потока" в Европе - и через Болгарию, и через Грецию, а определенность с маршрутом даст только обязывающий аукцион на будущие мощности. В Болгарии, Сербии и Венгрии тем временем, приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей в рамках проекта.