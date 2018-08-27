Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея I
Экономика

"Газпром" в рамках "Турецкого потока" установил мировой рекорд по морской укладке газопровода

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" установил рекорд по скорости укладки газопроводов в рамках проекта "Турецкий поток".

"26 августа в рамках реализации проекта "Турецкий поток" судном Pioneering Spirit был достигнут новый мировой рекорд по морской укладке газопроводов - 6,27 км в сутки, говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка магистрали предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского. "Газпром" рассматривает оба варианта продолжения "Турецкого потока" в Европе - и через Болгарию, и через Грецию, а определенность с маршрутом даст только обязывающий аукцион на будущие мощности. В Болгарии, Сербии и Венгрии тем временем, приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей в рамках проекта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турецкий поток, Газпром

Новости по теме

Экономика
Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости убрать пиратский контент из "Яндекс.Видео"

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneApple осенью планирует представить три новых смартфона с дизайном, как у iPhone X, но с разными ценой, цветами и размерами, сообщает Bloomberg Подробнее

Cуд отклонил иск к Роскомнадзору и Минфину об убытках из-за блокировки Telegram

Навального отправили под арест на 30 суток

Навального отправили под арест на 30 сутокОппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформы Подробнее

Помпео обвинил Иран в злоупотреблении судом ООН на фоне иска против США

В Sindbad назвали незаконными отказы в перевозке по билетам, купленным в агентстве

В комитете Совфеда поддержали идею разделить Россию на 14 макрорегионов

"Газпром" в рамках "Турецкого потока" установил мировой рекорд по морской укладке газопровода

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля

В Германии по подозрению в убийстве задержали сирийца и иракца

Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Экспорт нефти из РФ в I полугодии снизился на 1%

МВД прекратило дело против вернувшегося бизнесмена из "лондонского списка" Титова

Житель Нижневартовска поджег три машины, расстроившись из-за проигрыша в лотерею

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru