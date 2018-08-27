Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не видит риска роста цен на бензин в 2019 году, заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Мы рисков не видим, потому что в рамках налогового маневра все необходимые механизмы приняты. Закон, который летом был принят, о снижении экспортной пошлины, повышении НДПИ в течение шести лет, предусматривает, в том числе, и механизмы демпфирования акцизов (на нефть - ИФ)", - сказал он.

Весной Россия столкнулась с резким ростом цен на топливо. В конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.

Одновременно Минфин и Минэнерго разработали законопроект о завершении "налогового маневра", при котором в течение шести лет экспортная пошлина обнуляется, а НДПИ увеличивается. Полностью отказываться от пошлины на нефть и нефтепродукты правительство не стало. Была предусмотрена возможность введения на случай резкого роста цен на топливо или нефть на внешних рынках краткосрочных заградительных пошлин. Для сохранения привлекательности внутреннего рынка вводятся обратный акциз на нефть с демпфирующим коэффициентом, которые получают компании при поставках нефти на российские НПЗ. Демпфирующий коэффициент рассчитывается как разница цен экспортной альтернативы и цен на внутреннем рынке.

Меры, предложенные правительством, позволили летом стабилизировать цены на топливо. Однако в середине августа биржевые котировки бензина и дизельного топлива вновь пошли вверх на фоне пессимистичных прогнозов о возможности резкого роста цен на топливо в 2019 году. Участники рынка отмечали, что в действующем Налоговом кодексе сохраняется резкий рост акцизов с 2019 года. Ставки акцизов на бензин должны были вырасти до 12,31 тыс. рублей с тонны, на дизельное топливо - до 8,54 тыс. рублей с тонны.

В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью РБК сообщил, что с 1 января 2019 года ставки акциза на бензин увеличиваются менее значительно - до 11,89 тыс. рублей с тонны, а на дизельное топливо - до 8,26 тыс. рублей с тонны.