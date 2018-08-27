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Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензин

В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуацию

Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил в интервью газете РБК вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.

"Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", - сказал Козак.

Вице-премьер заверил, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо. "Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - добавил он.

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По его словам, резкий рост биржевых цен на бензин, наблюдавшийся в середине августа, был вызван ремонтами на НПЗ в Сибири и на Дальнем Востоке. "Рост биржевых цен обусловлен постановкой на ремонт некоторых нефтеперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и в Сибири. Снизился объем топлива, реализуемого через биржу", - сказал он.

"Биржа - это далеко не весь оптовый рынок. Поэтому розничный сегмент рынка пока на эти колебания линейно не отреагировал. Во всяком случае, согласно тем данным, которые у меня есть, нет таких фактов", - отметил Козак.

"Мы будем мониторить ситуацию и принимать необходимые решения. Все решения, которые принимались по регулированию топливного рынка в текущем году и на ближайшие шесть лет (связанные с завершением налогового маневра), предусматривают необходимые инструменты воздействия на рынок нефтепродуктов для того, чтобы удержать цены на розничных рынках, скажем так, "в районе" инфляции", - добавил он.

В конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

В результате на несколько недель цены застыли. Однако, по данным СПбМТСБ, в период с 13 по 18 августа биржевые цены на бензины снова рванули вверх - сразу на 5%.

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Теги: бензин, Дмитрий Козак

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