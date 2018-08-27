Экономика

США и Мексика достигли соглашения о торговле

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - США и Мексика достигли соглашения о торговле, объявил в понедельник американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, после заключения новой сделки название соглашения (сейчас - соглашение о североамериканской зоне свободной торговли или НАФТА) будет изменено.

"Мы избавимся от названия НАФТА после торговой сделки с Мексикой", - сказал президент.

Договоренностей с Канадой пока нет, однако ожидается, что переговоры с ней возобновятся в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Посмотрим, будет ли соглашение с Канадой отдельным или она войдет в сделку с Мексикой", - отметил Д.Трамп.

Он выразил надежду на то, что переговоры с Канадой начнутся в скором времени, но одновременно пригрозил Оттаве новыми пошлинами на автомобили и автокомпоненты, если она не уступит требованиям США.

Фондовые индексы США обновляют рекорды в ходе торгов в понедельник, мексиканское песо дорожает в паре с долларом США самыми быстрыми темпами среди валют развивающихся стран. Курс песо поднялся на 1,4%, до 18,6499/$1.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год, основной объем торговых отношений подпадает под действие НАФТА. Пересмотр НАФТА или отказ от него - одно из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде невыгодно США.

Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном более года назад. В последние недели участие в них принимали только США и Мексика.

На данный момент NAFTA представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Мексика

Новости по теме

Экономика
Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

Основатель Pink Floyd попал в список "Миротворца" за "легализацию аннексии Крыма"

Ранее Роджер Уотерс заявил в интервью, что Россия имеет все права на Севастополь Подробнее

Фондовый индекс Nasdaq впервые превысил 8000 пунктов

В МИД РФ призвали найти способы обходить финансовые платежи через банки США

США действительно сверхдержава, и игнорировать их не получается, заявили в МИД Подробнее

Вдова самарского банкира отсудила у РФ 1,75 млн рублей за уголовное преследование

Рынок акций РФ отреагировал нейтрально на вступление в силу новых санкций США

Минсельхоз поручил регионам проанализировать ситуацию с прорастанием зерна на корню

Три грузовика загорелись после ДТП на трассе в Татарстане

Владимир Путин на отдыхе в Тыве

Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото

Володарский мост в Петербурге обследуют после ДТП из-за внезапного подъема пролета

Почти сто детей с приобретенными в "Турово" билетами вернулись из Болгарии в РФ

Франция стала самой популярной у туристов страной в 2017 году

США и Мексика достигли соглашения о торговле

На Белом доме вновь подняли флаг, приспущенный в связи со смертью Маккейна

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru