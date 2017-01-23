Трамп объявил о пересмотре соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что начнет переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) при первой же встрече с лидерами Канады и Мексики, передает CNN.

Политик обещал отменить это соглашение, действовавшее 23 года, еще во время своей предвыборной кампании. В воскресенье он заявил, что уже наметил встречи с канадским премьером Джастином Трюдо и мексиканским президентом Пенья Ньето. "Мы собираемся начать переговоры, касающиеся NAFTA, - сказал Трамп. - Кто-нибудь что-нибудь слышал о NAFTA? А я провел кампанию, основанную на (тезисе о - ИФ) NAFTA. Но мы собираемся изменить NAFTA, изменить соглашение об иммиграции, о безопасности границ", - сказал он.

Ранее Белый дом заявлял, что в случае, если Канада и Мексика откажутся от новых условий договора, он может быть и вовсе отменен.

На данный момент NAFTA представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.