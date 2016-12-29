Мать актрисы Кэрри Фишер доставлена в больницу

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Звезда Голливуда 50 и 60-х годов, мать актрисы Кэрри Фишер 84-летняя Мэри Фрэнсис "Дебби" Рейнольдс доставлена в больницу Лос-Анджелеса через день после смерти дочери, сообщает The Los Angeles Times.

Сын актрисы Тодд Фишер не подтвердил телеканалу CNN информацию о госпитализации и заявил, что люди должны "помолиться за нее".

В свою очередь, газета The Times со ссылкой на источник написала, что актриса жаловалась на проблемы, связанные с расстройством органов дыхания.

Издание TMZ отмечает, что у Дебби Рейнольдс "мог быть инсульт". Актриса, как говорится в сообщении, находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, и после того, как ей стало плохо, члены семьи позвонили в службу 911.

Д.Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождём". Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла "Непотопляемая Молли Браун" (1964), принесшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959 году после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор.

Американская киноактриса Кэрри Фишер скончалась во вторник в возрасте 60 лет в Лос-Анджелесе, причиной смерти стал сердечный приступ. К.Фишер известна, в частности, благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны".