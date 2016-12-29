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Умерла американская актриса Дебби Рейнолдс

Рейнолдс стала звездой фильмов "Поющие под дождем", "Телохранитель" и других

Умерла американская актриса Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс и Кэрри Фишер (справа)
Фото: Reuters

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Актриса Дебби Рейнолдс умерла в среду вечером в возрасте 84 лет, через день после смерти дочери, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ее сына.

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождём". Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла "Непотопляемая Молли Браун" (1964), принесшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959 году после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор.

Американская киноактриса Кэрри Фишер скончалась во вторник в возрасте 60 лет в Лос-Анджелесе, причиной смерти стал сердечный приступ. К.Фишер известна, в частности, благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны".

Теги: кино, Дебби Рейнолдс
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