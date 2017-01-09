Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"

Картина получила награды во всех номинациях, в которых участвовала

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Музыкальная трагикомедия "Ла-Ла Лэнд" выиграла в семи номинациях на 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Как указано на официальном сайте кинопремии, "Ла-Ла Лэнд" победил в номинациях «Лучшая комедия или мюзикл», "Лучший сценарий", "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек". Статуэтки за лучшие женскую и мужскую роль в комедии или мюзикле получили исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг. Дэмьен Шазелл победил в номинации "Лучший режиссер".

Премию в номинации "Лучший фильм-драма" получил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Лучшими драматическими актерами были признаны Изабель Юппер и Кейси Аффлек. Приз за лучший мультфильм получил "Зверополис" студии Disney. Лучшим телесериалом назвали байопик о королеве Елизавете II "Корона", лучшим телефильмом — первый сезон телесериала "Американская история преступлений".

Лучшим фильмом на иностранном языке лента французских кинематографистов "Она" режиссера Пола Верховена. В этой категории были представлены работы российских мастеров кино "Рай" Андрея Кончаловского, "Ученик" Кирилла Серебренникова и "Мой убийца" Костаса Марсана, но они не вошли в число претендентов.

Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год проходит в Калифорнии. Премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Ее вручают по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.