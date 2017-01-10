Объявлена дата выхода продолжения "Твин Пикса"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Показ нового сезона сериала "Твин Пикс" начнется 21 мая в 21:00 на американском телеканале Showtime, сообщает Variety со ссылкой на заявление руководства канала, который занимается производством сериала.

В первый вечер зрителям покажут двухчасовой премьерный эпизод. Общий хронометраж сезона составит 18 часов.

Ранее сообщалось, что новый сезон станет непосредственным продолжением снятого в начале 1990-х сериала. В нем будут сниматься актеры из оригинального "Твин Пикса", в том числе сыгравший агента Купера Кайл МакЛоклен. Третий сезон сериала так же, как и первый, снимет режиссер Дэвид Линч. Сценарий для нового "Твин Пикса" написали Линч и Марк Фрост, придумавшие сюжет первого сезона, музыку - композитор Анджело Бадаламенти.