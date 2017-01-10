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Сергей Пархоменко был исключен из Русского ПЕН-центра

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Русский ПЕН-центр исключил журналиста, одного из основателей сообщества "Диссернет" Сергея Пархоменко из своих рядов, решение исполкома организации вступило в силу во вторник.

"За отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности - прекратить членство С.Пархоменко в Русском ПЕН-центре с 10.01.2017", - сообщается в протоколе Исполкома, опубликованного на сайте Русского ПЕН-центра.

Отмечается, что об исключении Пархоменко будет информирован и Секретариат Международного ПЕН-клуба.

В документе утверждается, что Пархоменко, в частности, "распространяет в интернете клеветнические сведения о нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове".

В свою очередь Пархоменко в своем фейсбуке назвал протокол собрания "фальсифицированным". По его мнению, к решению исключить его из членов ПЕН-центра руководство организации подтолкнул его пост в социальной сети "про позор, который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его начальники принялись публично отказываться от заявления в поддержку Олега Сенцова".

Ранее в декабре более 60 членов ПЕН-центра написали письмо президенту РФ с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в создании на полуострове террористического сообщества, совершении двух терактов и подготовке еще одного.

Теги: ПЕН-центр, Сергей Пархоменко
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