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Культура

Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра

По информации белорусских СМИ, нобелевский лауреат приняла такое решение в связи с исключением из организации Сергея Пархоменко

Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич
Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра, сообщают белорусские негосударственные СМИ.

"Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли (из Русского ПЕН-центра - ИФ): Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что "темная" часть не победит. Но не удалось. И я не имею оснований больше участвовать в этой игре", - цитирует Алексиевич издание "Наша Нива".

По информации белорусских негосударственных изданий, нобелевский лауреат приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр в связи с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко. Его исключили из Русского ПЕН-центра в конце 2016 года "за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами". После этого из Русского ПЕН-центра ушли Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин.

Также ранее из Русского ПЕН-центра в знак несогласия с политикой руководства вышли такие известные писатели, как Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.

Теги: Светлана Алексиевич, ПЕН-центр
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