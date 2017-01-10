Главные новости
В РоссииИсаакиевский собор передадут Русской православной церквиВ РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В миреСМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии 
Культура

Французские власти заблокировали продажу наброска Леонардо да Винчи с аукциона

Франция объявила обнаруженный недавно эскиз, оцененный в 15 млн евро, национальным достоянием

Французские власти заблокировали продажу наброска Леонардо да Винчи с аукциона
Изображение святого Себастьяна на эскизе Леонардо да Винчи
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Франция объявила обнаруженный недавно эскиз, принадлежащий руке Леонардо да Винчи, национальным достоянием, и заблокировала его продажу на 30 месяцев, сообщает во вторник парижский аукционный дом.

Согласно правилам аукциона, теперь у правительства Франции есть 30 месяцев для того, чтобы выкупить набросок, стартовая стоимость которого была установлена на уровне в 15 млн евро.

Подлинность рисунка ранее была подтверждена ведущими экспертами творчества да Винчи. Набросок сделан на небольшом листке тонкой бумаги и изображает Святого Себастьяна.

На обратной стороне листка также имеется несколько научных чертежей и отрывок текста, написанный зеркально, что также указывает на принадлежность рисунка руке да Винчи, который часто использовал такую технику письма.

Листок с наброском был обнаружен французским пенсионером, который получил его вместе с другими бумагами в наследство от отца.

Теги: Франция, Леонардо да Винчи
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"Мюзикл "Ла-Ла Лэнд" получил семь премий "Золотой глобус"
Картина получила награды во всех номинациях, в которых участвовалаПодробнее
"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
Новые серии находятся в стадии pre-productionПодробнее
Лучшие фильмы 2016 годаЛучшие фильмы 2016 года
На просмотр каких картин стоит потратить время в новогодние каникулыПодробнее
Cборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвоеCборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое
Самыми кассовыми отечественными фильмами за рубежом стали "Хардкор", "Он – Дракон" и "Экипаж"Подробнее
Музыкальные утраты годаМузыкальные утраты года
В 2016 году не стало многих выдающихся рок-музыкантов, получивших известность еще в 1970-е и раньше и до сих пор остающихся легендамиПодробнее
Умерла американская актриса Дебби РейнолдсУмерла американская актриса Дебби Рейнолдс
Звезда фильма "Поющие под дождем" скончалась через день после смерти дочери Кэрри ФишерПодробнее
Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри ФишерУмерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер
На прошлой неделе она перенесла сердечный приступПодробнее
Песни Джорджа МайклаПесни Джорджа Майкла
Самые известные композиции британского певцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Международный автосалон в Детройте14 фото
10 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИсаакиевский собор передадут Русской православной церквиВ РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В миреСМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии В РоссииСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Французские власти заблокировали продажу наброска Леонардо да Винчи с аукциона
Минэнерго США повысило прогнозы цен на нефть и добычи в стране на 2017 год
Фотохроника 10 января
Исаакиевский собор передадут Русской православной церкви
Освобождены заложники в американском Таскалусе
"Нафтогаз" заявил о сокращении отбора газа из ПХГ по сравнению с прошлым годом
В американском городе Тускалуса неизвестный захватил заложников
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи