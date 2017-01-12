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Культура

Новую партию билетов на выставку пинакотеки Ватикана продадут по номеркам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вся партия билетов на выставку шедевров Ватикана в Третьяковской галерее, которая поступила в продажу на четверг в кассы на Крымском Валу, уже забронирована, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Мы рассчитали, что сегодня сможем принять тысячу покупателей, исходя из того, что продаем не более четырех билетов в одни руки. Для оптимизации продажи мы подготовили тысячу номерков, которые уже выдали пришедшим в кассы накануне начала работы галереи в 10 утра. Тем, кому номерков не досталось, не смогут приобрести билеты сегодня, но у них будет возможность сделать это с 12:00 13 января, когда начнутся продажи на сайте галереи", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В кассах на Крымском валу продают билеты на выставку в Лаврушенском переулке на период с 17 января по 19 февраля.

В Третьяковке пояснили, что специально увеличили количество касс на Крымском Валу - с трех до пяти. В четверг постоянная экспозиция галереи на Крымском Валу закрыта, галерея работает только на продажу. Но та тысяча покупателей, которые получили номерки, смогут ее посетить. Посетителям продают именные билеты - для покупки необходимо указать ФИО всех гостей, для которых они приобретаются. При проходе в музей публике нужно будет иметь с собой удостоверение личности.

На выставке "Roma Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана" представлено 42 живописных произведения XII-XVIII веков. Среди них - работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена. Экспозиция будет открыта до 19 февраля.

Теги: Пинакотека Ватикана, Третьяковская галерея
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