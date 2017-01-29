Гильдия продюсеров назвала "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом года

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии Гильдии продюсеров США. Лучшим фильмом был признана музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла, сообщает Associated Press.

Картину, которая также номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм", можно с уверенностью назвать главным претендентом на награду Американской киноакадемии. Ведь фильму, получившему приз Гильдии продюсеров, затем, как правило, достается и "Оскар". Такая закономерность прослеживалась в течение семи лет подряд. Исключением, однако, стал прошлый год, когда продюсеры отдали свой приз "Игре на понижение", а "Оскара" получил фильм "В центре внимания".

"Ла-Ла Ленд" и до вручения премии продюсеров считался одним из фаворитов "Оскара". Он претендует на награду в 14 номинациях, в том числе в категории "Лучший фильм".

Помимо "Ла-Ла Ленда" за звание лучшего фильма будут бороться "Прибытие" Денни Вильнева, "Ограды" (режиссер Дензел Вашингтон), "По соображениям совести" Мэла Гибсона, "Любой ценой" (Дэвид Маккензи), "Скрытые фигуры" (Тед Мелфи), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган) и "Лунный свет" (Барри Дженкинс).

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел.