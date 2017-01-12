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Мечтатели на фабрике грез

В российский прокат вышел мюзикл "Ла-Ла Ленд", которого прочат в фавориты "Оскара"

Мечтатели на фабрике грез
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Еще до объявления номинантов на "Оскар" мюзиклу "Ла-Ла Ленд", вышедшему в российский прокат 12 января, стали прочить симпатии американской киноакадемии. Картина уже получила целую россыпь наград, в том числе приз кинофестиваля в Торонто и рекордные семь премий "Золотой Глобус", и собрала удивительно хорошие – даже восторженные – отзывы в прессе.

Действие фильма происходит в современном Лос-Анджелесе, который американцы часто называют просто "LA". Здесь под звуки музыки, и, отчасти, благодаря ей, встречаются старлетка, которая грезит о больших ролях, а пока подает кофе (Эмма Стоун), и влюбленный в джаз музыкант, мечтающий открыть свой клуб (Райан Гослинг). История простая, и, как кажется на первый взгляд, рассказать ее по-новому сложно. Но благодаря этой простоте и возникает какая-то магия: это кино о фабрике грез и есть сама греза, снятая на пленку, которая оказывается близка каждому.

Режиссер и автор сценария Дэмьен Шазелл (до этого снял музыкальную же "Одержимость") выбрал, вероятно, лучшую форму для воплощения своего замысла. Грустно-радостное настроение фильма создает волшебная музыка Джастина Гурвица (работал и над "Одержимостью"), а заглавная тема, в которую неизбежно переходят все прочие мелодии, погружает в какую-то светлую ностальгию.

Шазелл рассказывал, что на "Ла-Ла Ленд" его вдохновили классические голливудские картины 50-х – 60-х (такие, как "Звуки музыки" и "Танцующие под дождем"), и это заметно. Хотя действие происходит в наше время (в кадре появляются неизбежные его атрибуты – от мобильных до белых стаканчиков с кофе), он кажется фильмом о прошлом, ужасно старомодным. И это несомненный комплимент. Старомодность проявляется в стилистике и визуальном оформлении – от разноцветных платьев до театрального света, затемнений экрана и снятых длинными планами сцен. И, благодаря в том числе эстетике мюзикла, тоже старомодного жанра, "Ла-Ла Ленд", - это очень красивый фильм.

Но магия не только в музыке и картинке, она в образах главных героев – мечтателей, которых прекрасно играют Гослинг и Стоун. Зрители будто смотрят на все их глазами, через розовые очки, и видят ярким, разноцветным, красивым. И если в этом мир кто-то вдруг взял и воспарил на звездное небо, то нет ничего правдоподобнее. И хотя в некоторые моменты "Ла-Ла Ленд" оказывается на грани, за которой живут не реальные люди, а диснеевские принцессы, то ему всегда в последний момент удается вернуться на землю (и финал фильма - лучшее тому доказательство).

"Ла-Ла Ленд", вопреки его жанру, это даже не песня, это поэзия, он напитан такой нежной и сентиментальной радостью, так легок и мил в своих проявлениях (как Стоун в своих воздушных платьях), что им невозможно не любоваться – и в него сложно не влюбиться с первого взгляда.

Катя Загвоздкина

Теги: кино, Ла-Ла Ленд
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