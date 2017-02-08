Главные новости
ЭкономикаСобянин утвердил программу приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 годыВ РоссииНавальный приговорен к условному сроку по "делу "Кировлеса"В миреУбийство Гиви. Обобщение
Культура Хищения в Минкультуры

Департамент Минкультуры реорганизовали из-за "дела реставраторов"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ, который возглавлял находящийся под следствием Борис Мазо, реорганизован, сообщил журналистам в среду министр культуры Владимир Мединский.

"Мы провели полную реорганизацию департамента, из него выведены вопросы имущества, контроля за имуществом. Выведены отдельно вопросы госохраны культурного наследия, ведения реестра памятников. Теперь департамент концентрируется только на двух вопросах - строительство и реставрация", - рассказал министр.

"Возглавил департамент Артем Новиков. Это бывший гигантский департамент, которым руководил Борис Мазо. Остальные его полномочия разделены между другими департаментами министерства культуры", - продолжил глава ведомства.

В министерстве добавили, что Новиков был назначен на должность 19 декабря 2016 года.

Мединский отметил, что "Центрреставрация", которая выполняла функции единого заказчика, с 2017 года из утратила.

"Часть задач будет передана непосредственно нашим местным учреждениям ведомства. (. . .) Крупные работы будут разделены между северо-западной и московской дирекциями. Их полномочия расширены в части выполнения функций заказчика по строительству, реставрации, реконструкции", - пояснил министр.

Мазо - один из фигурантов "дела реставраторов". По версии следствия, ими был нанесён ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Изборской крепости, монастырей Иоанна Предтечи и Новодевичьего.

Теги: Владимир Мединский, Минкультуры РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Музей русского искусства на Украине переименуют в "Киевскую картинную галерею"Музей русского искусства на Украине переименуют в "Киевскую картинную галерею"
Инициатором переименования стала комиссия Киевского горсовета по вопросам культурыПодробнее
Создатели "Матильды" попросят Генпрокуратуру проверить угрожавших кинотеатрам активистовСоздатели "Матильды" попросят Генпрокуратуру проверить угрожавших кинотеатрам активистов
Ранее организация "Христианское государство - Святая Русь" разослала кинотеатрам письма, в которых говорится, что картина унижает святых и содержат призыв к "русскому майдану"Подробнее
Райкин объяснил свою фразу о "некрофильском государстве"Райкин объяснил свою фразу о "некрофильском государстве"
Худрук театра "Сатирикон" заявил, что фраза вырвана из контекста и была произнесена с опорой на цитату из "Бориса Годунова"Подробнее
Музей в Нью-Йорке заменил Пикассо и Матисса работами художников из "запрещенных" Трампом странМузей в Нью-Йорке заменил Пикассо и Матисса работами художников из "запрещенных" Трампом стран
На месте картин европейских мастеров разместили произведения Ибрагима эль-Салахи и Захи ХадидПодробнее
Снявший "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл получил награду Гильдии режиссеров СШАСнявший "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл получил награду Гильдии режиссеров США
Фильм, уже собравший множество наград, считается одним из основных претендентов на "Оскар"Подробнее
Умер народный артист РСФСР Георгий ТараторкинУмер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин
Актер театра имени Моссовета скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезниПодробнее
Критика "Матильды" напомнила Алексею Учителю бандитизм 1990-х годовКритика "Матильды" напомнила Алексею Учителю бандитизм 1990-х годов
Режиссер пообещал привлечь к ответственности тех, кто угрожает кинотеатрам из-за проката картины о Николае IIПодробнее
Это всего лишь конец светаЭто всего лишь конец света
В столице Германии представили программу 67-го Берлинского международного кинофестиваляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 февраля6 фото
08 февраля
Фотохроника 8 февраля
Федор Конюхов отправился в рекордный полет6 фото
07 февраля
Федор Конюхов отправился в рекордный полет
Лучшие фото недели10 фото
03 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСобянин утвердил программу приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 годыВ РоссииНавальный приговорен к условному сроку по "делу "Кировлеса"В миреУбийство Гиви. ОбобщениеСпортМинспорт РФ рассмотрит предложение о переносе биатлонного ЧМ из Тюмени
Группа сенаторов США собралась заблокировать возможное снятие санкций с России
Евросоюз пообещал помочь Румынии в борьбе с коррупцией
Виталий Чуркин: События в Сирии уже обогнали идею создания зон безопасности
Фотохроника 8 февраля
Трамп поделился подборкой выдуманных новостей о себе
Медики назвали вероятную причину ухудшения состояния здоровья Кара-Мурзы
IPO "Детского мира". Обобщение
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи