Департамент Минкультуры реорганизовали из-за "дела реставраторов"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ, который возглавлял находящийся под следствием Борис Мазо, реорганизован, сообщил журналистам в среду министр культуры Владимир Мединский.

"Мы провели полную реорганизацию департамента, из него выведены вопросы имущества, контроля за имуществом. Выведены отдельно вопросы госохраны культурного наследия, ведения реестра памятников. Теперь департамент концентрируется только на двух вопросах - строительство и реставрация", - рассказал министр.

"Возглавил департамент Артем Новиков. Это бывший гигантский департамент, которым руководил Борис Мазо. Остальные его полномочия разделены между другими департаментами министерства культуры", - продолжил глава ведомства.

В министерстве добавили, что Новиков был назначен на должность 19 декабря 2016 года.

Мединский отметил, что "Центрреставрация", которая выполняла функции единого заказчика, с 2017 года из утратила.

"Часть задач будет передана непосредственно нашим местным учреждениям ведомства. (. . .) Крупные работы будут разделены между северо-западной и московской дирекциями. Их полномочия расширены в части выполнения функций заказчика по строительству, реставрации, реконструкции", - пояснил министр.

Мазо - один из фигурантов "дела реставраторов". По версии следствия, ими был нанесён ущерб на сумму не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Изборской крепости, монастырей Иоанна Предтечи и Новодевичьего.