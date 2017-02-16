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На Украине возбудили дело против Захара Прилепина

Ранее сообщалось, что Прилепин отправился воевать в ДНР. Он получил звание майора и должность заместителя командира батальона спецназа

На Украине возбудили дело против Захара Прилепина
Писатель Захар Прилепин
Фото: ТАСС, Александр Николаев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина России Евгения (Захара) Прилепина. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - сообщила она на своей странице в соцсети фейсбук в четверг.

13 февраля стало известно, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике присвоили звание майора приехавшему туда воевать российскому писателю Захару Прилепину.

"Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко присвоил внеочередное воинское звание "майор" писателю, патриоту, активисту Захару Прилепину", - сказал журналистам представитель администрации главы ДНР.

Он уточнил, что "в настоящее время Прилепин занимает должность советника главы ДНР и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР".

"Захар Прилепин - настоящий патриот России и Донбасса, не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него республика", - процитировала тогда слова Захарченко его пресс-служба.

Ранее Прилепин сообщил в СМИ, что получил пост заместителя командира батальона спецназа самопровозглашенной Донецкой народной республики и что пока намерен остаться в ДНР.

Известно, что в прошлом Прилепин (настоящее имя - Евгений Николаевич Прилепин, 1975 года рождения) был командиром отделения в ОМОНе, воевал в Чечне.

Мнение Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этом, отметив лишь, что присутствие граждан РФ и других стран в непризнанных республиках является фактом.

"Я не стал бы это никак комментировать. Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран Западной Европы, Восточной Европы, которые по различным соображениям - по зову сердца или по иным соображениям - отправляются в эти непризнанные республики и находятся там по различным поводам", - сказал Песков журналистам.

"Это факт, который мы констатируем, но комментировать я ничего не хотел бы", - отметил пресс-секретарь президента.

Теги: Украина, Захар Прилепин
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