Российский писатель Захар Прилепин стал майором донецких ополченцев

Прилепин, который имеет опыт участия в боевых действиях, будет занимать пост советника главы ДНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике присвоили звание майора приехавшему сюда воевать российскому писателю Захару Прилепину.

"Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко присвоил внеочередное воинское звание "майор" писателю, патриоту, активисту Захару Прилепину", - сказал в понедельник журналистам представитель администрации главы ДНР.

Он уточнил, что "в настоящее время Прилепин занимает должность советника главы ДНР и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР".

"Захар Прилепин - настоящий патриот России и Донбасса, не на словах, а на деле. Поэтому он решил защищать русский мир с оружием в руках. Он поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы. Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него республика", - цитирует слова Захарченко его пресс-служба.

Ранее писатель Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений Николаевич Прилепин) сообщил в СМИ, что получил пост заместителя командира батальона спецназа самопровозглашенной Донецкой народной республики и что пока намерен остаться в ДНР.

Известно, что в прошлом Прилепин был командиром отделения в ОМОНе, воевал в Чечне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать информацию об этом, отметив лишь, что некоторые граждане РФ и других стран действительно находятся в непризнанных республиках.