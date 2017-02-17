Минкультуры РФ не приняло фильм "Сокровища Ермака" из-за изменения сценария

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ отказалось принять фильм студии "Рок" Алексея Учителя "Сокровища Ермака", на который выделило субсидию в размере 35 миллионов рублей, из-за несоответствия заявленному сценарию.

"Между министерством культуры РФ и ООО "ТПО "РОК" заключено соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии (35 млн рублей) на производство национального фильма "Позвоните Ермаку" (рабочее название: "Сокровища Ермака"). Изначально представленный сценарий не соответствовал заявленному в отборе на получение субсидии, что привело к отказу в приеме фильма", - пояснили "Интерфаксу" в ведомстве в пятницу.

В Минкультуры отметили, что картину будут переснимать, и "Рок" планирует вновь представить фильм в Департамент кинематографии ведомства в конце 2017 года.

"Лента будет принята при условии соответствия сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии. За несвоевременное исполнение обязательств по соглашению (перенос сроков сдачи фильма) к ООО "ТПО "РОК" будут применены штрафные санкции", - заключили в пресс-службе. В министерстве не уточнили, о какой именно сумме идет речь.