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В Большом театре пройдет гала-концерт в честь открытия ЧМ по футболу

Есть обновление от 17:48

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Большой театр примет участие в мероприятиях, посвященных открытию чемпионата мира по футболу в России, заявил директор театра Владимир Урин.

"Есть такая идея (...). В Большом театре будет гала-концерт, посвященный этому замечательному событию", - сказал Урин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в концерте примут участие как российские ведущие артисты, так и зарубежные.

"На сегодняшний день мы уже получили от большинства из них согласие на участие, и сейчас мы готовимся", - сказал Урин.

Теги: Большой театр, ЧМ-2018
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