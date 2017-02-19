Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В этом году номинанты на премию "Оскар" в самых престижных категориях получат более дешевые наборы подарков, чем, к примеру, годом ранее. Стоимость подарочных корзин оценил журнал Forbes.

По данным издания, в этом году каждая из них будет стоить менее $200 тысяч, хотя год назад стоимость составляла около $232 тысяч и в общей сложности обошлась в $6 млн. При этом организаторы заявляют лишь, что подарки стоят более $100 тысяч.

Речь идет о специальных наборах, которые спонсоры дарят всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру.

В наборы входят и оплаченные путешествия, и приглашения на дорогостоящие косметические процедуры и даже такие экзотические подарки, как туалетная бумага ручной работы, вибратор за $250 или купон на подтяжку груди за $1900.

В 2016 году спонсорам нужно было предоставить товаров и услуг минимум на $4000, чтобы их бренд попал в эту подарочную корзину, и это не считая фиксированного взноса за право одарить актеров и актрис.

В компаниях, однако, согласны на любые траты, так как подарить что-то с именем твоего бренда знаменитости - это лучшая реклама.

Однако в прошлом году организаторы "Оскара" подали в суд на маркетинговую компанию Distinctive Assets, которая занимается подарочными наборами, за то, что те пользуются товарным знаком премии и при этом создают ей дурную репутацию, раздавая миллионерам шикарные вещи бесплатно.

Сторонам впоследствии удалось договориться, и Distinctive Assets пообещали ясно дать понять, Американская киноакадемия к этим подаркам не имеет отношения.

Forbes констатирует, что сложно точно оценить стоимость подарочных наборов, но они явно стали дешеле. Например, в прошлом году актеры, актрисы и режиссеры получили VIP-туры в Израиль ($55 тысяч каждый), оплаченные туры в Японию ($54 тысячи), договор с Audi на аренду машин ($45 тысяч), пожизненное право получать косметику люксовой марки Lizora ($31 тысяча).

В этом году самым дорогим подарком стала трехдневная поездка на ранчо в Калифорнии ($40 тысяч).