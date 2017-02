Разноцветный Берлинале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - О политизированности Берлинского кинофестиваля мы уже писали. Но если некоторые темы возникают и уходят, есть вопросы, которым на каждом смотре уделяется внимание. Один из них – поддержка прав ЛГБТ-сообщества, за фильмы о представителях секс-меньшинств и трансгендерах c 1987 года вручается специальный приз "Тедди".

Обладателем награды в этом году стала лента из конкурсной программы – чилийская "Фантастическая женщина" (Una mujer fantastica). Марина (ее сыграла колумбийская актриса-трансгендер Даниэла Вега) живет с возлюбленным Орландо (Франсиско Рейес), который намного старше ее. В честь дня рождения Орландо обещает повезти ее на водопады, но все планы рушатся в один момент, когда он внезапно умирает от сердечного приступа. Марине приходится пройти через все круги ада при общении с полицией, врачами и бывшей семьей своего друга, которая отказывается признавать их отношения. "Фантастическая женщина" – кино ничуть не слезливое, как иногда бывает с фильмами о представителях нетрадиционной ориентации, а напротив весьма жесткое. Марине приходится в борьбе с агрессивным миром, который в разных формах – от отказов до морального и прямого физического насилия – ее отторгает, доказать свое право быть такой, какая она есть. И то, с каким мужеством и твердостью она эта делает, доказывает, что она действительно фантастическая женщина.

Итальяно-французский "Позови меня своим именем" (Call me by your name, программа Panorama special) сложно назвать каким-то социальным фильмом о геях – это скорее кино о первой любви. В жаркую Италию, где 17-летний Элио (Тимоти Шаламе) мается от лени на летних каникулах с семьей, приезжает ассистент его отца – также ученый, статный американец Оливье (Арми Хаммер). За рассуждениями о философии и литературе, купаниями и обедами на террасе, на которых подают растущие рядом с домом сочащиеся соком персики, между мужчиной и мальчиком возникают сначала дружба, а потом и нежные чувства. То, что главные герои одного пола, хотя сначала несколько смущает их обоих, скоро отходит на второй план. Главное же в ленте - прекрасное лето, которое в блаженном ничегонеделании и каждодневных рутинах кажется бесконечным, но обязательно подойдет к концу. А потому единственное, что остается, - это наслаждаться молодостью, солнцем и любовью, пока они есть.

Совсем в иной манере об отношениях между полами рассказывается в фильме "Мужененавистницы" (Misandrists, программа Panorama). Снявший его канадский кинематографист Брюс Ла Брюса известен своими китчевыми лентами, между которыми и гей-порно подчас сложно провести грань (и на показе в Берлине в зале несколько раз слышался нервный смех). Где-то в лесах Германии (на экране она обозначена как Ger(wo)many) находится община радикальных феминисток, готовящих революцию, цель которой – избавить мир от ненужных и ненавистных мужчин. В этом напоминающем школу молодого бойца заведении под управлением эксцентричной Большой матери (Сусанна Захсе) находятся около 10 девиц. Перед обедом они возносят молитву с благодарностью за то, что небеса сделали их не мужчинами, на занятиях изучают партеногенез – способ размножения без самцов. Нахождение мужчин в учебном заведении строго запрещено, но когда одна из учениц Изольда (актриса-трансгендер Кита Апдайк) находит в поле раненого преступника, которых просит укрыть его, она приводит беглеца в подвал школы.

От начальных титров, в которых имя режиссера написано розовыми буквами с завитками, до последней сцены массовой любви "Мужененавистницы" - это китч, возведенный в высшую степень. Никто из актеров в фильме не играет, а будто декламирует лозунги с бронепоезда во время революции, экранный мир абсурден и неправдоподобен. Но вместе с тем происходящее в фильме весело и лучится каким-то озорством, провозглашает свободу обращения со своим телом (и некоторое презрение к приличиям). "Мужененавистницы" в итоге задумывают изменить мир с помощью кино – вероятно, у Брюса Ла Брюса те же планы.

Катя Загвоздкина