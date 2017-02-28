Возможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его жену

По словам источника, правила дорожного движения, скорее всего, нарушила супруга актера, в отношении нее уже составлен протокол

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал Николай Караченцов, может быть признана супруга актера, управлявшая автомобилем "Тойота", сообщил во вторник "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Предварительный анализ происшествия позволяет сделать вывод о нарушении правил дорожного движения водителем "Тойоты". В отношении нее составлен протокол, который передан в группу административной практики", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Караченцов, его родственница, а также медсестра, находившиеся в автомобиле, были госпитализированы накануне после столкновения с микроавтобусом "Газель" в Щелковском районе Подмосковья.

Жена артиста Людмила Поргина во вторник сообщила "Интерфаксу", что Караченцов переведен в НИИ имени Склифосовского. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой", - сказала она.

По утверждению супруги актера, в аварии виноват водитель "Газели". "Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу", - сказала Поргина.

В 2005 году Караченцов уже попадал в серьезную аварию в Москве на Мичуринском проспекте. Она произошла ровно 12 лет назад - в ночь на 28 февраля. Актер получил травму головы, около месяца пролежал в коме, ему было сделано несколько операций, в том числе на мозге. На сцену Караченцов после этого уже не вернулся.