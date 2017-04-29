В Музее Востока объяснили опечатывание центра Рерихов расторжением договора аренды

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Опечатывание Международного центра Рерихов (МЦР) в пятницу связано с внесудебным расторжением договора аренды земли музея Росимуществом, сообщил "Интерфаксу" в субботу юрист Музея Востока.

"У МЦР был договор аренды земли, они могли ставить свою охрану по периметру. Вчера во внесудебном порядке договор был расторгнут Росимуществом. В одностороннем порядке. Оперативные изменения о расторжении договора были зарегистрированы в Росреестре. Поэтому именно вчера произошли события", - пояснил агентству юрист Юрий Избачков.

Он подчеркнул, что основанием для расторжения договора аренды земли явились решения судов - в частности, Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче музею Востока усадьбы Лопухиных. Кроме того, музей Востока выиграл суд по выселению МЦР из строения №5 усадьбы. А 20 марта арбитражный суд постановил расторгнуть договоры безвозмездного пользования, на основании которых МЦР занимал два других строения усадьбы Лопухиных - строения №4 и №7.

"Сейчас на территории (усадьбы - ИФ) находятся три охранника со стороны МЦР, три охранника со стороны Музея Востока, это работники нашей службы безопасности, и несколько полицейских, которые смотрят, чтобы люди не нарушали порядок", - продолжил юрист.

Говоря о дальнейших шагах музея Востока, Избачков сообщил, что музей официально вручит руководству МЦР уведомление о том, чтобы выделить представителей от МЦР с целью составления описи с указанием принадлежности предметов. "Чтобы никто лишнего себе ничего не забрал - ни МЦР, ни Музей Востока", - заключил собеседник агентства.

Юрист отметил, что земля находится в собственности государства и в пользовании у Музея Востока. По его словам, она была передана в ноябре 2015 года.

В пятницу поздно вечером сотрудник МЦР сообщил "Интерфаксу", что в здание музея вошли представители музея Востока в сопровождении ОМОНа и полиции и попросили освободить здание.

В министерстве культуры РФ сообщили, что выселение МЦР проходит в целях обеспечения сохранности усадьбы Лопухиных, в которой располагается музей.