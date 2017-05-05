Дэвид Линч больше не будет снимать полнометражные фильмы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Дэвид Линч сообщил, что вышедшая в 2006 году "Внутренняя империя", вероятно, станет его последним полнометражным фильмом. Об этом он рассказал The Sydney Morning Herald.

Линч объяснил, что за более чем 10 лет, прошедших с момента выхода картины, "многое изменилось".

"Столь многие фильмы, даже отличные, проваливаются в прокате, а теми, у которых хорошие сборы, я не хотел бы заниматься", - сказал Линч.

В этом мае после 20-летнего перерыва выходит продолжение сериала "Твин Пикс". Показ нового сезона начнется 21 мая в 21:00 на американском телеканале Showtime, который занимается производством сериала. В первый вечер зрителям покажут двухчасовой премьерный эпизод. Общий хронометраж сезона составит 18 часов. Режиссером "Твин Пикса" снова станет Линч, снявший первый сезон сериала.