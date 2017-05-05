Главные новости
В миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиВ миреВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрываВ РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Культура

Дэвид Линч больше не будет снимать полнометражные фильмы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Кинорежиссер Дэвид Линч сообщил, что вышедшая в 2006 году "Внутренняя империя", вероятно, станет его последним полнометражным фильмом. Об этом он рассказал The Sydney Morning Herald.

Линч объяснил, что за более чем 10 лет, прошедших с момента выхода картины, "многое изменилось".

"Столь многие фильмы, даже отличные, проваливаются в прокате, а теми, у которых хорошие сборы, я не хотел бы заниматься", - сказал Линч.

В этом мае после 20-летнего перерыва выходит продолжение сериала "Твин Пикс". Показ нового сезона начнется 21 мая в 21:00 на американском телеканале Showtime, который занимается производством сериала. В первый вечер зрителям покажут двухчасовой премьерный эпизод. Общий хронометраж сезона составит 18 часов. Режиссером "Твин Пикса" снова станет Линч, снявший первый сезон сериала.

Теги: Дэвид Линч
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья"Стражи галактики": в поисках безудержного веселья
Продолжение хулиганского блокбастера о команде спасителей вселенной, в составе которой енот, маленькое дерево и зеленая женщина, выходит в РоссииПодробнее
Майкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителейМайкл Рукер: "Стражи Галактики" сделаны для наикрутейших зрителей
Сыгравший синекожего Йонду Удонта в новом фильме актер рассказал о процессе вхождения в роль и о любви к ЧебурашкеПодробнее
Режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире ПутинеРежиссер Оливер Стоун снимет фильм о Владимире Путине
По его словам, кинолента откроет новую точку зрения для американцевПодробнее
Сооснователь Kiss: отношения между Россией и США обязательно улучшатсяСооснователь Kiss: отношения между Россией и США обязательно улучшатся
Джин Симмонс рассказал о грядущем выступлении группы в Москве и поговорил о политике Подробнее
Певица Юлия Самойлова выступила в храме Христа СпасителяПевица Юлия Самойлова выступила в храме Христа Спасителя
Не допущенная на "Евровидение" певица исполнила песню под аккомпанемент своего мужаПодробнее
"Аудиенция": британская королева с русским акцентом"Аудиенция": британская королева с русским акцентом
В Театре Наций 25 апреля пройдет премьера спектакля "Аудиенция", адаптации одноименной пьесы 2013 года Питера МорганаПодробнее
Около 60 произведений современных художников пойдут с молотка в МосквеОколо 60 произведений современных художников пойдут с молотка в Москве
Работы оцениваются более чем на 6 млн рублейПодробнее
Жительница Краснодара обвинила Алексея Учителя в оскорблении ее религиозных чувствЖительница Краснодара обвинила Алексея Учителя в оскорблении ее религиозных чувств
Режиссер рассказал, что к нему в студию в Петербурге приходила полицияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиВ миреВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрываВ РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФЭкономикаКурс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубль
Минск решил не вводить погранконтроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией
Дэвид Линч больше не будет снимать полнометражные фильмы
Лучшие фото недели
Доходы главы ФНС Мишустина за 2016 год снизились на 3,5%
В попавшем в зону турбулентности малайзийском самолете пострадали пять человек
Ветераны войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая
Ученые и активисты раскритиковали Иванку Трамп за использование их цитат в ее книге
Минобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии
В СКР подтвердили объявление экс-губернатора Юревича в международный розыск
Росздравнадзор не подтвердил жалобы на стекло в белорусских лекарствах
Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ против Швеции
Россия введет ГОСТ на нагреваемый табак
Обвиняемый в педофилии кубанский экс-полицейский частично признал вину
Швеция - Россия. Онлайн
Следствие по делу о гибели детей на озере в Карелии завершено
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи