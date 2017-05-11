Фильм Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в России сразу после премьеры в Каннах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июня - сразу после премьеры в Каннах.

"1 июня компания Sony Pictures выпустит в российский прокат фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Мировая премьера картины состоится в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля", - сообщили журналистам в пресс-службе компании в четверг.

"Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля", - привели в компании слова продюсера картины Александра Роднянского.

Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева. Лента длительностью 127 минут получила рейтинг 18+.

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные герои - еще супруги, но каждый из них уже начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей. Неожиданно после их очередной ссоры мальчик исчезает.

"Нелюбовь" - пятый фильм Андрея Звягинцева, чья мировая премьера состоится в рамках международных кинофестиваля. Его первая картина "Возвращение" завоевала приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Второй фильм, "Изгнание", получил приз в Каннах за лучшую мужскую роль. Третий, "Елена", там же удостоился спецприза программы "Особый взгляд", а четвертый, "Левиафан", был отмечен за лучший сценарий. Кроем того, "Левиафан" получил "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и был номинирован на "Оскар".

70-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая 2017 года.