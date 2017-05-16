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Культура

Число созданных на госсредства фильмов в России сократится почти вдвое

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ сократит поддержку игровых кинопроектов до 40 картин, то есть практически вдвое.

"Финансирование будет предусмотрено примерно для 40 игровых фильмов, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. А кроме того, теперь - в соответствии с новым соглашением между Минкультуры и Фондом кино - ужесточены и сами правила распределения господдержки", - сообщают во вторник "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в 1,5 раза снизилась максимальная планка субсидии на дебютное кино - создатели смогут получить теперь 15 млн рублей вместо 25 млн рублей, как было раньше.

Поддержка авторских и детских фильмов осталась на том же уровне.

Газета указывает, что в последние годы общий объем поддержки кинематографа снижался, чуть замедлив падение в Год кино. Так, в 2013 году ведомство выделило на кино и анимацию более 3 млрд рублей, в 2014 году - 2,9 млрд, в 2015 году - 1,92, а в 2016 году - 1,97 млрд рублей.

Кроме того, появились содержательные требования к авторским фильмам. Так, ведомство принимает заявки на экранизацию классики, военно-исторические фильмы, картины о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, "фильмы об истории успеха, способные вдохновить", и "фильмы социально-нравственной проблематики".

Теги: кино
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