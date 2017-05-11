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На аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и Фаберже

На "русских торгах", впервые проводимых аукционным домом Doyle, будет представлено около 200 лотов

На аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и Фаберже
Работы Фаберже
Фото: аукционный дом Doyle

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Работы Фаберже, Константина Коровина, Давида Бурлюка, а также принадлежавшие императорской семье изделия представят на торгах аукционного дома Doyle в Нью-Йорке 25 мая. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в аукционном доме.

"25 мая аукционный дом Doyle проведет свой первый русский аукцион произведений искусства Russian Works of Art в Нью-Йорке. Всего будет представлено около 200 лотов - произведения русского и советского декоративно-прикладного искусства из американских и европейских коллекций - от работ Фаберже до фарфора, от серебра до икон. Многие лоты, происхождение которых связано с российской императорской семьей, появятся на рынке впервые", - отметили в пресс-службе.

Каталог аукциона включает почти 30 работ Фаберже. Одним из топ-лотов станут настольные часы из позолоченного серебра, декорированные эмалью и гравировкой. Они были созданы около 1914 года и оцениваются в $55-65 тыс.

Также на торги выставят большой серебряный самовар Фаберже, выполненный мастером Александром Вакеевым ($40-60 тыс.), объемная чаша Фаберже из серебра и хрусталя ($60-80 тыс.).

Другим топ-лотом станет украшенная сложной орнаментальной гравировкой и эмалью золотая императорская подарочная табакерка с алмазной монограммой императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II. Ее оценочная стоимость составляет $12-18 тыс. Отмечается, что табакерка появится на рынке впервые.

Вниманию коллекционеров представят и золотые карманные часы с хронографом с изображением императора Александра III и гравированной подписью его жены, императрицы Марии Федоровны (эстимейт $25-35 тыс.).

Кроме того, с молотка уйдут российские исторические гравюры, карты и художественные произведения кисти Константина Коровина, Давида Бурлюка и Дмитрия Плавинского.

Теги: США, Нью-Йорк, Doyle, Фаберже, Константин Коровин, Давид Бурлюк
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