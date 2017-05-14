На "Евровидении" победил португальский певец

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве стал певец из Португалии Сальвадор Собраль. Это первая победа Португалии за время участие в "Евровидении".
Как передает корреспондент "Интерфакса", согласно голосованию жюри и зрителей представитель Португалии набрал 758 голосов в финале конкурса. Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала передала трофей конкурса Собралю, после чего он еще раз исполнил свою композицию. Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов с композицией "Beautiful Mess", в финале конкурса он набрал 615 голосов. Третье место заняла группа из Молдовы Sunstroke Project с песней "Hey Mamma", в финале они набрали 374 голосов.
Десять первых стран расположились в таком порядке:
1. Португалия - Сальвадор Собраль
2. Болгария - Кристиан Костов
3. молдавия - SunStroke Project
4. Бельгия - Бланш
5. Швеция - Робин Бенгтссон
6. Италия - Франческо Габбани
7. Румыния - Илинка и Алекс Флоря
8. Венгрия - Йоци Папай
9. Австралия - Исайя Файрбрейс
10. Норвегия - JOWST и Александер Вальманн
Представители страны-хозяйки Украины, группа O.Torvald, заняли 24-е место из 26 финалистов.