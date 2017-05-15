Фестиваль "Кинотавр" объявил программу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявил конкурсную программу, в которую вошли 14 фильмов. Об этом сообщили организаторы смотра на пресс-конференции в Москве.

Среди картин, которые поборются за главный приз, новая работа Бориса Хлебникова "Аритмия", лента Романа Волобуева "Блокбастер", "Три сестры" Юрия Грымова и "Заложники "Резо Гигинеишвили", показанные на Берлинском кинофестивале. Также в конкурсную программу "Кинотавра" вошли фильмы "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова и семь дебютных картин: "Близкие" Ксении Зуевой, "Жги" Кирилла Плетнева, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина и "Теснота" Кантемира Балаганова, вошедшая в программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Фильмом открытия "Кинотавра" станет "Холодное танго" Павла Чухрая, закроет фестиваль "Про любовь: только для взрослых" Анны Меликян - продолжение ее ленты, которая победила на "Кинотавре" в 2015 году.

Вне конкурса на смотре покажут киноверсию сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" и вошедшую в конкурс Канн "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

В жюри фестиваля вошли продюсер Игорь Мишин, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди. Председателем жюри станет актер и продюсер Евгений Миронов.

28-ой "Кинотавр" пройдет в Сочи с 7 по 14 июня.