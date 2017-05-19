Мединский предупредил о превращении российского кино в артхаус под "катком" Голливуда

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что прокат российских фильмов нуждается в поддержке государства, иначе отечественное кино превратится в артхаус.

"У нас дикий, я бы сказал - пещерный рынок кинодистрибуции. Практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката и кинодистрибуции. Так быть не должно", - сказал Мединский журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что для развития российского кино необходимо поддерживать отечественную киноиндустрию, иначе его поглотит Голливуд. Поддержка национального кино, по словам министра, является частью политики всех стран, которые уделяют этому внимание - в том числе Китая, Кореи, Индии и Франции.

"Как только государственный кинопротекционизм в кинопоказе, кинодистрибуции упраздняется, Голливуд просто асфальтовым катком уничтожает национальный кинематограф. Он переходит в сферу артхауса. Что мы видим с вами на примере великого итальянского кино", - сказал Мединский.

Он подчеркнул, что на помощь российскому кино направлена законодательная инициатива Минкультуры, которую, по словам министра, в СМИ ошибочно связывают с кратным ростом стоимости прокатных удостоверений для иностранных кинопрокатчиков. На вопрос о том, когда этот ведомственный законопроект планируется внести в Думу, министр не ответил.