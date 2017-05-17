Мединский предложил ввести протекционистские меры для защиты российского кино

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Необходимо законодательно вводить протекционистские меры, которые защитят российское кино от Голливуда, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать российское кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда", - сказал Мединский на "Правительственном часе" в Госдуме в среду.

Кроме того, министр заявил, что другие сферы искусства в России, в частности выставки, театры активно развиваются.

"В 2016 году по сравнению с 2012 посещение выставок в России увеличилось на 41%. Объем доходов от платных услуг по федеральным музеям Минкульта составил почти 10 млрд рублей - за последние пять лет рост составил 125%", - сказал Мединский.