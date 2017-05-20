Главные новости
СпортРоссия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккеюЭкономикаРоссия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограниченийКультураУгроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложной
Культура 70-й Каннский кинофестиваль

Угроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложной

Полиция эвакуировала людей из Дворца фестивалей и конгрессов после звонка о возможном минировании

Угроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложной
Полиция на набережной Круазет
Фото: Epa/vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и службы охраны провели эвакуацию из здания Дворца фестивалей и конгрессов, где проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

После обследования здания выяснилось, что угроза была ложной. Сейчас участники и зрители фестиваля возвращаются обратно.

КультураЗрителей и участников Каннского фестиваля эвакуировали из-за сообщения о бомбеЧитать подробнее

Как передает корреспондент "Интерфакса", сначала охрана здания попросила публику освободить помещение и территорию перед ним. По данным охраны, в полицию поступил звонок, что в здании может находиться бомба.

Позже выяснилось, что причиной эвакуации стал звонок о подозрительном предмете в здании. После быстрой проверки Дворец открыли для публики.

"Здание было эвакуировано из-за подозрительного бесхозного предмета. Сейчас Дворец открыт для публики, журналисты и гости фестиваля могут попасть внутрь", - пояснил сотрудник фестиваля корреспонденту "Интерфакса".

Перед входами в здание Дворца в настоящее время выстроилась огромная очередь из журналистов и гостей фестиваля, желающих попасть на показ фильма Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар" - основного конкурса фестиваля.

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

12 фотографий
Фестиваль откроется фильмом &quot;Призраки Исмаэля&quot; Арно Деплешена, который покажут вне конкурсаКакой фильм заслужит Пальмовую ветвь, решит жюри под руководством Педро АльмодовараМоника Белуччи - ведущая кинофестиваляУма Турман возглавит в этот раз жюри программы &quot;Особый взгляд&quot;В основном конкурсе фестиваля этого года представлены 18 разноплановых работ, в том числе две картины российского производства: &quot;Нелюбовь&quot; Андрея Звягинцева и &quot;Кроткая&quot; документалиста Сергея ЛозницыВместе с Педро Альмодоваром оценивать конкурсантов будут немецкий режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн (на фото) и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред
Фестиваль откроется фильмом &quot;Призраки Исмаэля&quot; Арно Деплешена, который покажут вне конкурса
Теги: Франция, Каннский фестиваль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Не любовь, а жизньНе любовь, а жизнь
В Каннах состоялась премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"Подробнее
Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"Каждый пятый россиянин решил принять участие в акции "Ночь музеев"
В этом году она пройдет в ночь с 20 на 21 мая, всего в Москве для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центровПодробнее
Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 летАмериканский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет
О причинах смерти вокалиста Soundgarden и Audioslave пока ничего не известноПодробнее
Открылся 70-й Каннский кинофестивальОткрылся 70-й Каннский кинофестиваль
Юбилейный смотр начнется с фильма "Призраки Исмаэля"Подробнее
Чужой: Завет от Ридли СкоттаЧужой: Завет от Ридли Скотта
В прокат выходит новый фильм о Чужом, которым Скотт стремится ответить на вопрос жизни, вселенной и всего такогоПодробнее
Золото Канн: ретроспективаЗолото Канн: ретроспектива
“Интерфакс” перед началом 70-го Каннского кинофестиваля составил гид по его новейшей историиПодробнее
Forbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеровForbes составил рейтинг коммерчески успешных российских режиссеров
Первое место со значительным отрывом занял Тимур БекмамбетовПодробнее
Хакеры потребовали выкуп за украденный фильм DisneyХакеры потребовали выкуп за украденный фильм Disney
Согласно информации СМИ, похищенной оказалась копия фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 мая7 фото
19 мая
Фотохроника 19 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ по хоккеюЭкономикаРоссия подала в ВТО комплексный иск к Украине из-за вводимых ограниченийКультураУгроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложнойВ РоссииМинэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
Швеция победила Финляндию и стала вторым финалистом ЧМ по хоккею
Митрополит Илларион подпишет договор о временной передаче России частицы мощей Николая Чудотворца
Тиллерсон назвал историческими результаты визита Трампа в Саудовскую Аравию
Глава ЦИК увидела выгоду для оппозиции в поправках в закон о выборах
Угроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложной
Зрителей и участников Каннского фестиваля эвакуировали из-за сообщения о бомбе
США и Саудовская Аравия подписали договоры на общую сумму в $380 млрд
Что произошло за день: суббота, 20 мая
Тиллерсон назвал противостояние Ирану одной из задач Трампа
Минэнерго признало отставание в строительстве двух крымских ТЭС
На Украине заявили о желании Берлина активизировать работу нормандского формата
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи