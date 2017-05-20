Угроза взрыва на Каннском фестивале оказалась ложной

Полиция эвакуировала людей из Дворца фестивалей и конгрессов после звонка о возможном минировании

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и службы охраны провели эвакуацию из здания Дворца фестивалей и конгрессов, где проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

После обследования здания выяснилось, что угроза была ложной. Сейчас участники и зрители фестиваля возвращаются обратно.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сначала охрана здания попросила публику освободить помещение и территорию перед ним. По данным охраны, в полицию поступил звонок, что в здании может находиться бомба.

Позже выяснилось, что причиной эвакуации стал звонок о подозрительном предмете в здании. После быстрой проверки Дворец открыли для публики.

"Здание было эвакуировано из-за подозрительного бесхозного предмета. Сейчас Дворец открыт для публики, журналисты и гости фестиваля могут попасть внутрь", - пояснил сотрудник фестиваля корреспонденту "Интерфакса".

Перед входами в здание Дворца в настоящее время выстроилась огромная очередь из журналистов и гостей фестиваля, желающих попасть на показ фильма Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар" - основного конкурса фестиваля.