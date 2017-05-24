Джек Воробей рассказывает сказки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бравый капитан Джек Воробей возвращается на широкие экраны - 25 мая в российский кинопрокат выходит пятая часть легендарной саги о пиратах Карибского моря.

В новой части франшизы под названием "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" все также много шуток, погонь, тайн и загадок. Только вот состав главных героев претерпел существенные изменения.

Конечно, Джонни Депп и Джеффри Раш по-прежнему на своих местах - на этот раз Джеку Воробью вместе со своим заклятым другом Гектором Барбоссой надо найти мифический трезубец Посейдона, дарующего власть над всеми морями, чтобы спастись от давнего врага капитана Салазара в исполнении Хавьера Бардема. Последний, к слову, в некотором роде пришел в проект по семейной традиции - супруга актера Пенелопа Крус снялась в предыдущем фильме саги под названием "На странных берегах".

А вот на место Орландо Блума и Киры Найтли режиссеры фильма поместили пока не слишком известного австралийского актера Брентона Туэйтеса и британку Каю Скоделарио. Она известна по франшизе "Бегущий в лабиринте" или сериалу "Молокососы".

Приятным бонусом станет появление на экране сэра Пола МакКартни - экс-битл исполнил роль дяди Джека Воробья. Интересно, что роль музыкант получил по протекции Джонни Деппа, с которым тот дружит - аналогично тому, как ранее роль отца капитана Воробья во франшизе исполнил Кит Ричардс.

Сам Джек по-прежнему искрометен, болтлив и пьян. Эстетствующий Барбосса не изменяет себе, а мистер Гиббс (еще один полюбившийся зрителям товарищ из предыдущих частей) все также оберегает Джека.

Последний, кстати, выглядит как никогда задорно - выправка капитана, специфическое чувство юмора и диковатые повадки никуда не делись. Вместе с волшебным компасом, кожаной треуголкой, массивными перстнями и многочисленными татуировками.

В пятой части создатели франшизы в некотором роде возвращаются к истокам - самому первому фильму серии о вольных морских разбойниках. Здесь вам и своенравная девушка, готовая бороться за свои права и взгляды, несмотря на нравы XVIII века, и влюбленный в нее юноша, готовый рискнуть всем, чтобы обратить на себя внимание, и главный злодей, мечтающий добраться до Джека Воробья, чтобы взыскать с него за прошлые делишки.

Сюжетные параллели настолько очевидны, что становятся похожи даже не на заимствования из первой части, а на кальку - попадание Джека в тюрьму, побег из нее, который трудно не заметить, погоня кораблей (иногда даже с почти идентичными кадрами) или ставшие классикой сцены с фехтованием.

Но давайте будем откровенны - кого волнуют такие параллели, когда вы видите на экране зеленые джунгли, покрывающие карибские острова, белоснежный песок, синее море, сливающееся с такого же цвета небом, и силуэт "Черной жемчужины" на горизонте? Это ли не признак того, что в ближайшие два часа вас ждут захватывающие приключения?

Справедливости ради стоит сказать, что некоторые главные герои вернутся в франшизу - да, речь именно о Блуме и Найтли, которых режиссеры фильма Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг оставили "на десерт". И если появление Уилла Тернера на предпоказе фильма зал встретил аплодисментами, то при виде Элизабет буквально утонул в овациях.

С одной стороны, появление героев, чья сюжетная линия логически завершилась (о чем неоднократно говорили создатели) кажется не совсем верным ходом - обычно подобное вытряхивание пыли из шкафов не идет на пользу картине. С другой стороны, Блум и Найтли настолько органично смотрятся в антураже карибских островов века флибустьеров, что автоматически приходит на ум сравнение с олд скулом. Существует современная музыка, хорошая по-своему, со своими достоинствами. А есть "старая школа", которая всегда будет на первом месте. Также с дуэтом Блум-Найтли: их совместные сцены вызывают тягучее чувство ностальгии и ощущение "правильности" происходящего на экране, наглядно показывающее, что есть "классика" в контексте этой франшизы.

Анна Нехаева