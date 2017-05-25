В российском павильоне в Каннах представили фильм "Теснота"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В российском павильоне в Каннах представили фильм "Теснота" ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова, вошедшего в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и рассказывающего о межнациональных отношениях в России.

"Фильм основан на реальных событиях, на реальных воспоминаниях. Для меня важно было показать человеческие и межнациональные отношения, поскольку Россия - многонациональная страна. Нравится кому-то это или нет, но эта межнациональность порой является источником разных конфликтов", - рассказал Балагов на пресс-конференции фильма в Российском павильоне в четверг.

По его словам, картина обхватывает все понятия тесноты - территориальной, когда двум народам не хватает места вместе. "Это также теснота традиций, внутренних рамок, менталитетов", - продолжил он. Режиссер выразил надежду на то, что участие "Тесноты" в Каннском фестивале немного сместит акцент российского кино с центральной части России в сторону Северного Кавказа. "В регионах России очень много талантливых молодых людей", - сказал он.

Художественным руководителем проекта выступил Александр Сокуров, руководитель мастерской в Кабардино-Балкарском государственном университете.

По словам Балагова, Сокуров не помогал ему с картиной и не разрешал в мастерской смотреть свои фильмы, потому что не хотел оказывать влияние на учеников, их авторский почерк.

В свою очередь глава Роскино Екатерина Мцитуридзе заметила, что стоит дать возможность Сокурову вести курсы в разных городах, так как на курсе Балагова много талантливых режиссеров, и не хотелось бы, чтобы это стало одноразовым проектом, а имело продолжение.

"Надо дать Александру Сокурову вести курсы в разных городах, регионах, где они к этому готовы. Или даже в Петербурге или ВГИКе, дать ему возможность формировать свой курс каждый год, потому что он, как преподаватель, это еще одна его грань", - выразила уверенность глава Роскино.

Говоря о фильме "Теснота", Мцитуридзе подчеркнула, что при его создании почти не было выделено госсредств.

"В картине нет государственных денег, кроме небольшой суммы, выделенной комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Также финансирование было выделено некоммерческим фондом поддержки кинематографии "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)", - пояснила она.

В фильме время действия разворачивается в 1998 году. В еврейской семье в Нальчике на Северном Кавказе случается несчастье - вечером младшего сына и его невесту похищают местные бандиты. Они просят выкуп, которые семья не может заплатить.