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Культура

Фильм Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы в Каннах

Картина российского режиссера была представлена в программе "Особый взгляд"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Теснота" режиссера Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова, представленный на 70-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд", получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в субботу, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Спасибо, что позволили этой истории дотронуться до вас, что не отвернулись от этого. Очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе", - заметил Балагов на церемонии.

В картине "Теснота" действие происходит в 1998 году. В ленте рассказывается о еврейской семье, проживающей в Нальчике. Поворотным моментом фильма становится похищение младшего сына и его невесты местными бандитами.

Картина "120 ударов в минуту" француза Робена Кампийо получила приз ФИПРЕССИ как лента из основного конкурса фестиваля.

Также жюри отметило работу The Nothing Factory португальца Педро Пиньо из параллельной программы киносмотра.

Победителей основного конкурса Каннского кинофестиваля назовут 28 мая.

Теги: Каннский фестиваль
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