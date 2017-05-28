Том Круз снимется в продолжении фильма Top Gun

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Том Круз подтвердил намерения сняться во второй части фильма "Лучший стрелок" (Top Gun) 1986 года, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа ".

Актер сделал заявление в Австралии на презентации своего нового фильма "Мумия", который представлял вместе с Расселом Кроу и Софией Бутеллой.

Среди кандидатов на пост режиссера "Лучшего стрелка-2" фигурирует Джозеф Косински, с которым Круз работал над научно-фантастическим фильмом "Обливион".

В оригинальном фильме Круз сыграл роль дерзкого молодого пилота с позывным Мэверик. Его соперника изобразил Вэл Килмер, который, по слухам, тоже может сняться в продолжении.

Вторую часть спродюсирует Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон.