Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииМоскваНавальный подал заявку на проведение шествия в центре Москвы 12 июняВ РоссииЭкс-глава Удмуртии признал вину в получении взяток
Культура 70-й Каннский кинофестиваль

Канны под вопросом

Завершился юбилейный 70-й международный Каннский фестиваль

Канны под вопросом
Режиссер Рубен Остлунд
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - 70-й международный Каннский фестиваль завершился победой фильма шведского режиссера Рубена Остлунда. Золотую пальмовую ветвь жюри вручило его ленте "Квадрат", которая, по словам председателя Педро Альмодовара, является историей о диктатуре политкорректности.

Фильм рассказывает о Кристиане, который работает куратором музея современного искусства. После того, как его обворовывают, он решает выследить вора и отправляется в бедный район Стокгольма вершить справедливость. Не рассчитывая при этом на успех предприятия и не предполагая неожиданного варианта развития событий.

В некотором роде "Квадрат" наградили авансом - режиссер только начинает заявлять о себе на ниве кинематографа, по сравнению со своими некоторыми маститыми конкурентами по основному конкурсу.

И хотя Остлунд довольно внятно рассказывает сразу несколько историй в рамках одной картины (о возмездии главного героя, его отношениях с американской журналисткой, сотрудничеством работодателя героя с пиар агентством), до конца связать их воедино у него не вполне получается. Из-за чего страдает и хронометраж - 2,5-часовая картина стала одной из самых длинных в этом году и не сказать, что ей это пошло на пользу.

КультураНе любовь, а жизньНе любовь, а жизньЧитать подробнее

Несмотря на то, что "Квадрат" постоянно находился в тройке лидеров рейтинга фестиваля по мнению критиков со всего мира, обогнать российскую картину "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, которую удостоили приза жюри, ему не удалось.

В целом в юбилейный для фестиваля год многие сетовали на довольно слабую программу основного конкурса. Да и сама по себе она вызывала многочисленные вопросы.

Мнения критиков также разделились - "Нелюбовь" Звягинцева после показа в самом начале смотра сразу уверенно заняла первую позицию рейтинга кинокритиков и лидировала на протяжении всего фестиваля. При этом заставляя задаваться вопросами о принципах, которыми руководствовались отборщики при выборе других картин.

Впрочем, напоследок им все же удалось удивить, показав немногословную, полную смыслов и метафор загадочную ленту "Тебя никогда здесь не было" шотландки Линн Рэмси об отставном военном Джо, который находит себе новое занятие: он вызволяет девушек, детей из неприятностей, действуя при этом за рамками закона.

И если фильм Звягинцева многие иностранцы восприняли как картину, в которой затрагивается проблема именно России (несмотря на справедливые заверения режиссера в том, что похожие истории можно найти в любой точке мира), то лента Рэмси рассказана таким образом (лишь простыми штрихами намечая канву повествования), что зритель верит - ее действие может происходить где угодно.

КультураФильм Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы в КаннахФильм Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы в КаннахЧитать подробнее

Определенно, это произвело впечатление на жюри, потому что оно отметило фильм сразу двумя наградами - за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль. Хоакин Феникс без всяких сомнений заслужил это - показанная в заключительный день смотра "Тебя никогда здесь не было" произвела эффект практически разорвавшейся бомбы не в последнюю очередь благодаря его угрюмой, искренней игре.

После довольно унылой второй части фестиваля картина Рэмси стала глотком свежего воздуха - здесь и головокружительный саундтрек, за который отвечал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, и удивительный визуальный ряд. Рэмси с присущей ей тревожностью и страстностью рассказывает историю, при этом акцентируя внимание на проблемах коррупции, педофилии, детских травмах.

Картина шотландки оказалась таким же внезапным самородком, как и удивленный Хоакин Феникс, вышедший на сцену Дворца фестивалей получать награду за лучшую мужскую роль в смокинге и кедах.

Другим большим вопросом стала награда за режиссуру, присужденная Софии Копполе за фильм "Роковое искушение". Римейк фильма 1971 года с Клинтом Иствудом, снятый по роману Томаса Куллинана, вызывает разве что недоумение. Зачем был переснимать фильм, да еще и убрав из него значительную долю "сочных" моментов, остается загадкой. Решение жюри объяснимо разве что снова авансом или данью уважения отцу Софии Френсису Форду. Потому как чем еще можно оправдать приз, врученный за простую картину с простой операторской работой и упрощенным сценарием? Разве что выигрышными историческими костюмами, природой и Колином Фарреллом, не слишком охотно отбивающегося от навязчивого внимания Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фэннинг.

70-й Каннский кинофестиваль

Создалось впечатление, что жюри пошло по пути наименьшего сопротивления - отметило главного фаворита критиков ("Нелюбовь"), картину об актуальных проблемах ("Квадрат"), обратило внимание на вопрос терроризма (лучшая женская роль Дианы Крюгер за фильм Фатиха Акина "На пределе") и не забыло про разного рода меньшинства ("120 ударов в минуту Робина Кампийо").

Последняя удостоилась второй по значимости награды Канн, Гран-при. На пресс-конференции после церемонии объявления победителей, говоря об этой ленте, Педро Альмодовар и Джессика Честейн не смогли сдержать слез.

Действие в фильме разворачивается в начале 90-х. Активисты Парижа проводят акции против общего безразличия к проблеме заболеваемости СПИДом. Кампийо концентрируется на деятельности группы, которая занимается распространением информации о болезни.

Французские критики в своих прогнозах наперебой восхваляли картину соотечественника. Можно предположить, что жюри зацепил именно социальный и политический подтексты истории, однако тему французских социальных проблем оно посчитало не слишком масштабной для Золотой ветви. В этом случае закономерно полюбопытствовать - а так ли масштабен "Квадрат" для вышей награды?

Впрочем, все познается в сравнении - относительно решения жюри прошлого года (непредсказуемого и совершенно неаргументированного), в этот раз оно гораздо более ответственно подошло к своему выбору.

Анна Нехаева

Теги: Каннский фестиваль, Канны, кино, Квадрат
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Также стало известно, что лучшей актрисой стала Диана Крюгер, а лучшим актером - Хоакин ФениксПодробнее
Фильм Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы в КаннахФильм Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы в Каннах
Картина российского режиссера была представлена в программе "Особый взгляд"Подробнее
Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"Мединский впервые прокомментировал обыски в "Гоголь-центре"
Он рассказал, что в Минкульте знали о расследовании хищений в "Седьмой студии"Подробнее
Мединский побоялся отвлечь внимание от выставки "Интермузей" комментарием о "Гоголь-центре"Мединский побоялся отвлечь внимание от выставки "Интермузей" комментарием о "Гоголь-центре"
Он пообещал позднее прокомментировать обыски у худрука театра Кирилла СеребренниковаПодробнее
Ассоциация театральных критиков увидела в обысках в "Гоголь-центре" политический подтекстАссоциация театральных критиков увидела в обысках в "Гоголь-центре" политический подтекст
На такие подозрения их навело то, что "вспышка активности" СКР произошла через два года после того, как было возбуждено делоПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре""Коммерсантъ" узнал о реакции Путина на обыск в "Гоголь-центре"
Президент назвал дураками людей, организовавших обыск по делу о хищенияхПодробнее
Глава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса СеребренниковаГлава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова
По словам Урина, глава "Гоголь-центра" не отвечает "за финансовую составляющую" жизни театраПодробнее
Джек Воробей рассказывает сказкиДжек Воробей рассказывает сказки
На российские экраны выходит пятая часть легендарной саги о пиратах Карибского моря Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: сказочник7 фото
27 мая
Профессия: сказочник
Фотохроника 26 мая5 фото
26 мая
Фотохроника 26 мая
Лучшие фото недели10 фото
26 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРакета КНДР пролетела 450 км и упала в исключительной морской экономической зоне ЯпонииМоскваНавальный подал заявку на проведение шествия в центре Москвы 12 июняВ РоссииЭкс-глава Удмуртии признал вину в получении взятокКультура"Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Канны под вопросом
Путин объявил в России Десятилетие детства
Патриарх Кирилл сравнил законы об однополых браках с фашистскими
Трамп заявил об абсолютном доверии своему советнику и зятю Кушнеру
В РПЦ заявили о дефиците духовного воспитания после сожжение креста у монастыря в Москве
Кудрин предрек ослабление рубля к концу года
MI-5 проведет расследование из-за игнорирования данных о манчестерском террористе
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на фоне стабильной нефти
Рынок акций открылся ростом индексов и резким падением "Башнефти"
"Ведомости" опубликовали опровержение статьи про Фридмана
Пассажиры British Airways третий день страдают от компьютерного сбоя
Радиолокационные станции РФ не сочли опасной ракету КНДР
Правительство РФ собралось изменить правила субсидий автоэкспорта
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга в центре Москвы 12 июня
На портале "Автокод" появилась интерактивная схема обжалования штрафов за парковку
"Вымпелком" приостановил переговоры по продаже сотовых вышек
Экс-полицейский в Свердловской области получил два года колонии за мошенничество
ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского РИТЦ Банка
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи