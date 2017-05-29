Канны под вопросом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - 70-й международный Каннский фестиваль завершился победой фильма шведского режиссера Рубена Остлунда. Золотую пальмовую ветвь жюри вручило его ленте "Квадрат", которая, по словам председателя Педро Альмодовара, является историей о диктатуре политкорректности.

Фильм рассказывает о Кристиане, который работает куратором музея современного искусства. После того, как его обворовывают, он решает выследить вора и отправляется в бедный район Стокгольма вершить справедливость. Не рассчитывая при этом на успех предприятия и не предполагая неожиданного варианта развития событий.

В некотором роде "Квадрат" наградили авансом - режиссер только начинает заявлять о себе на ниве кинематографа, по сравнению со своими некоторыми маститыми конкурентами по основному конкурсу.

И хотя Остлунд довольно внятно рассказывает сразу несколько историй в рамках одной картины (о возмездии главного героя, его отношениях с американской журналисткой, сотрудничеством работодателя героя с пиар агентством), до конца связать их воедино у него не вполне получается. Из-за чего страдает и хронометраж - 2,5-часовая картина стала одной из самых длинных в этом году и не сказать, что ей это пошло на пользу.

Несмотря на то, что "Квадрат" постоянно находился в тройке лидеров рейтинга фестиваля по мнению критиков со всего мира, обогнать российскую картину "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, которую удостоили приза жюри, ему не удалось.

В целом в юбилейный для фестиваля год многие сетовали на довольно слабую программу основного конкурса. Да и сама по себе она вызывала многочисленные вопросы.

Мнения критиков также разделились - "Нелюбовь" Звягинцева после показа в самом начале смотра сразу уверенно заняла первую позицию рейтинга кинокритиков и лидировала на протяжении всего фестиваля. При этом заставляя задаваться вопросами о принципах, которыми руководствовались отборщики при выборе других картин.

Впрочем, напоследок им все же удалось удивить, показав немногословную, полную смыслов и метафор загадочную ленту "Тебя никогда здесь не было" шотландки Линн Рэмси об отставном военном Джо, который находит себе новое занятие: он вызволяет девушек, детей из неприятностей, действуя при этом за рамками закона.

И если фильм Звягинцева многие иностранцы восприняли как картину, в которой затрагивается проблема именно России (несмотря на справедливые заверения режиссера в том, что похожие истории можно найти в любой точке мира), то лента Рэмси рассказана таким образом (лишь простыми штрихами намечая канву повествования), что зритель верит - ее действие может происходить где угодно.

Определенно, это произвело впечатление на жюри, потому что оно отметило фильм сразу двумя наградами - за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль. Хоакин Феникс без всяких сомнений заслужил это - показанная в заключительный день смотра "Тебя никогда здесь не было" произвела эффект практически разорвавшейся бомбы не в последнюю очередь благодаря его угрюмой, искренней игре.

После довольно унылой второй части фестиваля картина Рэмси стала глотком свежего воздуха - здесь и головокружительный саундтрек, за который отвечал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, и удивительный визуальный ряд. Рэмси с присущей ей тревожностью и страстностью рассказывает историю, при этом акцентируя внимание на проблемах коррупции, педофилии, детских травмах.

Картина шотландки оказалась таким же внезапным самородком, как и удивленный Хоакин Феникс, вышедший на сцену Дворца фестивалей получать награду за лучшую мужскую роль в смокинге и кедах.

Другим большим вопросом стала награда за режиссуру, присужденная Софии Копполе за фильм "Роковое искушение". Римейк фильма 1971 года с Клинтом Иствудом, снятый по роману Томаса Куллинана, вызывает разве что недоумение. Зачем был переснимать фильм, да еще и убрав из него значительную долю "сочных" моментов, остается загадкой. Решение жюри объяснимо разве что снова авансом или данью уважения отцу Софии Френсису Форду. Потому как чем еще можно оправдать приз, врученный за простую картину с простой операторской работой и упрощенным сценарием? Разве что выигрышными историческими костюмами, природой и Колином Фарреллом, не слишком охотно отбивающегося от навязчивого внимания Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фэннинг.

Создалось впечатление, что жюри пошло по пути наименьшего сопротивления - отметило главного фаворита критиков ("Нелюбовь"), картину об актуальных проблемах ("Квадрат"), обратило внимание на вопрос терроризма (лучшая женская роль Дианы Крюгер за фильм Фатиха Акина "На пределе") и не забыло про разного рода меньшинства ("120 ударов в минуту Робина Кампийо").

Последняя удостоилась второй по значимости награды Канн, Гран-при. На пресс-конференции после церемонии объявления победителей, говоря об этой ленте, Педро Альмодовар и Джессика Честейн не смогли сдержать слез.

Действие в фильме разворачивается в начале 90-х. Активисты Парижа проводят акции против общего безразличия к проблеме заболеваемости СПИДом. Кампийо концентрируется на деятельности группы, которая занимается распространением информации о болезни.

Французские критики в своих прогнозах наперебой восхваляли картину соотечественника. Можно предположить, что жюри зацепил именно социальный и политический подтексты истории, однако тему французских социальных проблем оно посчитало не слишком масштабной для Золотой ветви. В этом случае закономерно полюбопытствовать - а так ли масштабен "Квадрат" для вышей награды?

Впрочем, все познается в сравнении - относительно решения жюри прошлого года (непредсказуемого и совершенно неаргументированного), в этот раз оно гораздо более ответственно подошло к своему выбору.

Анна Нехаева