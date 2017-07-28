Мединский заявил о театральном буме в России

По словам министра, число посетителей театров оказалось максимальным с 1991 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о резком росте посещаемости российских театров и филармоний.

"Внутри нашей страны мы видим фактически театральный, гастрольный и филармонический бум. В прошлом году посещаемость наших театров превысила 38 млн человек. Это абсолютный рекорд с 1991 года", - рассказал Мединский в пятницу на совещании президента с членами правительства.

Он добавил, что также в России отмечен "абсолютный рекорд в посещаемости кинотеатров" с 1991 года.

Министр сообщил, что Московская филармония, специализирующаяся на классической музыке, второй год бьет рекорды в Книге рекордов Гиннеса по продаже абонементов.

"Больше всего нас радует, что растут внебюджетные доходы театров, которые за последние шесть лет выросли на 69%, а федеральных театров - на 105%, то есть фактически на 20% каждый год", - подчеркнул министр.

По его словам, "больше растут только доходы федеральных музеев".