Федор Чистяков решил эмигрировать из России после запрета "Свидетелей Иеговы"

Музыкант признался, что в "такой обстановке" не сможет открыто исповедовать религию в РФ и заниматься творчеством

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков принял решение эмигрировать в США после того, как Верховный суд РФ запретил деятельность "Свидетелей Иеговы" в России. Об этом музыкант рассказал в интервью "Новой газете".

"Первое и главное: я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки. В Орле, например, взяли и посадили гражданина Дании. Русских им мало, решили вмочить так, чтобы в ушах зазвенело", - размышляет музыкант.

По его выражению "такая обстановка делает любую творческую активность бессмысленной".

"Но как работать, если тебя могут в любую минуту забрать? Тогда надо менять профессию, а я не хочу, у меня еще много планов", - сказал Чистяков. При этом он отмечает: "Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти".

"Так что мой переезд не связан с тем, что я якобы не люблю Россию и продался американцам. Это вынужденная мера, направленная на то, чтобы я не исчез как творческая единица. Другого выхода не было", - подчеркивает музыкант.

Верховный суд РФ 20 апреля признал экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы" и запретил ее деятельность. Апелляция на это решение была отклонена 17 июля.